شكرا لمتابعة خبر عن الموقف القانوني للموظف حال إجباره على العمل في إجازة العيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يتساءل الكثير من العاملين حول موقفهم حال إجبار صاحب العمل لهم على العمل خلال الإجازة . مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يتساءل الكثير من العاملين حول موقفهم حال إجبار صاحب العمل لهم على العمل خلال الإجازة . ووفقاً للمادة السادسة بعد المائة لنظام العمل فإنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالإجازة في الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير . وعليه ، فإن الأمر " جائز " وليس " إجباري " وذلك بالإتفاق مع العامل . وفي جميع الأحوال فإن مدة ساعات العمل لا يجوز ان تزيد عن 10 ساعات في اليوم او 60 ساعة في الأسبوع ، وساعات العمل الإضافية وفق الحد الأقصى لها سنوياً بقرار الوزير .

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