شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق مركز تسوّق حلويات مخالف للاشتراطات الصحية في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): رصدت الفرق الرقابية في بلدية الجنوب بحائل مخالفات للاشتراطات الصحية في مركز تسوق حلويات. رصدت الفرق الرقابية في بلدية الجنوب بحائل مخالفات للاشتراطات الصحية في مركز تسوق حلويات. وكان المركز مجهزاً للافتتاح إلا أن المخالفات التى رصدت به عطلت افتتاحه حتى إشعار آخر. وقامت البلدية بإغلاق المركز، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفات الصحية التى تم رصدها.

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