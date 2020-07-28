شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الخثلان» يروي قصة تسليم الملك سلمان شهادة حفظ القرآن له والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):كشف الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم الثلاثاء، عن قصة ختمه القرآن الكريم، وتسليم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز له شهادة إتمام الحفظ.
وأوضح الشيخ الخثلان، خلال مقطع فيديو نشرته جمعية مكنون لتحفظ القرآن، إنه حفظ القرآن الكريم بسن صغيرة، وتوجه لاحقًا إلى الجمعية لمراجعة ما حفظه على يد الشيخ.
وقال الملك سلمان -عندما كان أميرا للرياض- حضر الحفل التكريمي للحفظة في جامع عتيقة بالرياض؛ لافتًا إلى أن الملك سلمان هو مَن سلمه شهادة إتمام الحفظ، معتبرا أنها من أعز وأفضل الشهادات التي حصل عليها.
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