شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أهم الأدوية التي يجب توفرها في حقيبة الحاج هذا الموسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الدكتور مختار العمر الصيدلي الإكلينكي المتخصص في علاجيات أمراض باطنة أهم الأدوية التي يجب توفرها في حقيبة الحاج .

وقال "العمر " في مداخلة هاتفية على قناة السعودية أن أهم هذه الأدوية مسكنات الحرارة " بارسيتامول او بانادول ، واملاح تعويضية على شكل فوار إذ انه مع ارتفاع الحرارة واعمال الحاج الشاقة قد يفقد أملاح ، ومضاد للبلغم إذا كان يعاني من سعال .

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وأضاف انه يجب أن يكون معه " مرهم ضد الحروق او الطفح الجلدي ، إذ انه قد يتعرض للإلتهابات بسبب الحرارة والإزدحام .

وتابع أن موسم الحج هذا العام مختلف بسبب الوباء ويجب ان يكون مع الحاج مطهر كحولي وكمامات ، ويفضل فيتامين سي لرفع المناعة .

وأشار أن الحقيبة يجب ان تتسم بمواصفات خاصة لضمان حفظ الأدوية في درجة الحرارة المناسبة بين 25 و39 درجة مئوية ، مع ما يسمح بوضع جرعات فقط من الأدوية في الحقيبة بحيث إذا فسدت لا تفسد كلها .