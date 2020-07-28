شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أهم الأدوية التي يجب توفرها في حقيبة الحاج هذا الموسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت الدكتور مختار العمر الصيدلي الإكلينكي المتخصص في علاجيات أمراض باطنة أهم الأدوية التي يجب توفرها في حقيبة الحاج .
وقال "العمر " في مداخلة هاتفية على قناة السعودية أن أهم هذه الأدوية مسكنات الحرارة " بارسيتامول او بانادول ، واملاح تعويضية على شكل فوار إذ انه مع ارتفاع الحرارة واعمال الحاج الشاقة قد يفقد أملاح ، ومضاد للبلغم إذا كان يعاني من سعال .
وأضاف انه يجب أن يكون معه " مرهم ضد الحروق او الطفح الجلدي ، إذ انه قد يتعرض للإلتهابات بسبب الحرارة والإزدحام .
وتابع أن موسم الحج هذا العام مختلف بسبب الوباء ويجب ان يكون مع الحاج مطهر كحولي وكمامات ، ويفضل فيتامين سي لرفع المناعة .
وأشار أن الحقيبة يجب ان تتسم بمواصفات خاصة لضمان حفظ الأدوية في درجة الحرارة المناسبة بين 25 و39 درجة مئوية ، مع ما يسمح بوضع جرعات فقط من الأدوية في الحقيبة بحيث إذا فسدت لا تفسد كلها .
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