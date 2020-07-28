بالفيديو.. رواج النشاط التجاري بالمدينة النبوية في موسم الحج قبل 51 عام

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثق مقطع فيديو قديم ، المدينة النبوية خلال موسم الحج قبل 51 عام. وثق مقطع فيديو قديم ، المدينة النبوية خلال موسم الحج قبل 51 عام. وأظهر مقطع الفيديو النشاط التجاري للمدينة النبوية في موسم الحج لعام ١٣٩٠هـ قبل ٥١ سنة. وكشف المقطع رواج النشاط التجاري في هذا الموسم من خلال أسواق المدينة ، حيث تم تصويرالفيديو من بعثة الحج الباكستانية .

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