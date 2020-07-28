شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة عن كيفية التنقل بين المشاعر قبل أكثر من مائة عام في موسم الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وثقت صورة نادر جداً كيفية التنقل بين المشاعر قبل أكثر من مائة عام في موسم الحج. وثقت صورة نادر جداً كيفية التنقل بين المشاعر قبل أكثر من مائة عام في موسم الحج. وأظهرت الصورة الحجاج، وهم يعتمدون على الأبل والدواب كوسيلة تساعدهم في الانتقال خلال موسم الحج .

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