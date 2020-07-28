بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يقدم وصفة صحية لتقوية المناعة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):قدم استشاري أمراض معدية دكتور وائل الباجة وصفة لتقوية المناعة وذلك من خلال الحصول على الزنك وفيتامين "د" حيث يقلل الإصابة بفيروس "كورونا" .
وقال الإستشاري بأنه لتقوية المناعة يجب الحصول على الزنك و: "فيتامين د" من خلال الغذاء الصحي والتعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر أو قبل زوال الشمس مع ممارسة الرياضة.
وأوضح بأن التعرض للشمس يكون لنصف ساعة أو حتى ساعتين، مردفا بأنه يمكن الحصول على فيتامين "د" من خلال الإبل أو أي طعام صحي آخر، مردفا بأن ذلك سيعطي نتائج مبشرة بعد مرور شهر.
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