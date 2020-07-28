بالفيديو.. معراج مرزا «عاشق مكة» يجمع 500 ألف صورة للعاصمة المقدسة

أوضح الدكتور معراج مرزا أنه يعشق مكة المكرمة، بل و«يعيش» مكة، مشيرًا إلى أن دراسته في الماجستير والدكتوراه كانت عن مكة.

ونشر «التواصل الحكومي» عبر حسابه على تويتر، فيديو للدكتور معراج مرزا الذي جمع 500 ألف صورة ورسمة لمكة المكرمة، منذ أن كان طالبًا في الجامعة، حتى أصبح أستاذًا زائرًا في جامعة هارفارد.

قال المتخصص في الجغرافيا والأستاذ المشارك السابق في جامعة أم القرى، معراج مرزا، إن بيته تحول إلى متحف عن مكة المكرمة، مشيرًا إلى أنه بدأ فى جمع الصور عن مكة منذ كان يدرس بالجامعة وعندما سافر الى أمريكا وجد الفرصة مناسبة لزيارة المكتبات ومع المزيد من لصور.

وتابع قائلًا: «لقد ولدت وعشت في مكة، وعاشت فيني مكة، درست عن مكة، وحصلت على الماجستير عن مكة، والدكتوراه عن مكة، حتى قادني أطلس قمت بتأليفه عن مكة، للعمل أستاذًا زائرًا في جامعة هارفارد».

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ومن أشهر إصدارات الدكتور مرزا «الأطلس المصوَّر لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة»، والذي وثق فيه بالصور تاريخ مكة، شارحًا مكان وزمن وملتقط كل صورة.

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