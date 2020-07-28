بالصور.. إغلاق أربعة مطاعم غذائية في نطاق بلدية المسفلة

نفَّذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة ميدانية على عدد من المطابخ والمطاعم والمحلات المتعلقة بالصحة العامة ضمن نطاق البلدية، وأسفرت الحملة عن إغلاق أربعة مطاعم غذائية، وذلك لمخالفتها في الإجراءات الاحترازية والوقائية وتدني في مستوى النظافة.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أنَّ الفرق الرقابية الصحية تمكنت من ضبط المطاعم المخالفة للاشتراطات؛ حيث تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في سوء حفظ المواد الغذائية، وتخزينها بطرق عشوائية، إضافةً إلى وجود مواد منتهية الصلاحية و مجهولة المصدر، وتدنٍّ في مستوى النظافة.

وأشار رئيس بلدية المسفلة الفرعية إلى مصادرة و إتلاف 25 كجم من المواد الغذائية الفاسدة مجهولة المصدر، وإغلاق المطاعم فورًا وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

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وأكَّد «مكاوي» حرص البلدية على متابعة ومراقبة المطاعم المتعلقة بالصحة العامة؛ للتأكد من تقيدها بالأنظمة والإشتراطات البلدية، وتعزيز الرقابة الصحية وتطبيق العقوبات بحق المخالفين، مشيرًا إلى استمرار الحملات المكثفة على جميع المطاعم؛ للتأكد من التزامها بما ورد في لائحة الإشتراطات البلدية، وفرض الإجراءات الرقابية، والتأكد من إلتزامها بالإجراءات الإحترازية، وتقديم غذاء آمن للجميع.

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