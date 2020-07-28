بلدية المعابدة تنفّذ حملة على السوق العشوائية بشارع الحج

نظَّمت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية أمس، حملة ميدانية على السوق العشوائية بحي الخنساء على امتداد طريق شارع الحج، وذلك للقضاء على البيع العشوائي المخالف للأنظمة والتعليمات، وأسفرت الحملة عن مصادرة كميات كبيرة من اللحوم والأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري، أنّ ذلك يأتي امتدادًا لخطط المُتابعة الرقابية الشاملة التي تُنفذها البلدية على الأسواق العشوائية، بهدف مُتابعة وسلامة المواد الغذائية المعروضة وطرق الحفظ والعرض.

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وكشف «المهندس غيث الشنبري» عن جهود البلدية اليومية من خلال الجولات المكثفة على المحلات المتعلقة بالصحة العامة ضمن نطاق البلدية، مشيرًا بأن قسم المواد الغذائية بالبلدية قام بتنفيذ 50 جولة ميدانية أمس، رصدت خلالها الفرق الرقابية 24 محلاً غذائياً مخالفاً أُغلق منها 18 محلاً، وبلغت كمية المصادرات 48 كيلوجراماً من المواد الغذائية المتنوعة، مبيناً في المقابل جهود قسم الأسواق بالبلدية، والقيام بتنفيذ 40 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 5 محلات تجارية، وبلغت كمية المصادرات 32 كيساً من الإسمنت، ومنعت الفرق الرقابية 13 مركبة للباعة المتجولين من البيع في الطرقات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

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