بالفيديو.. تعرّف على الشروط الشرعية والصحية لاختيار الأضحية

أوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور إبراهيم قاسم، الشروط والطريقة المثلى لاختيار الأضحية.

وقال قاسم في مداخلة هاتفية مع قناة «السعودية» إن هناك شروطًا شرعية وأخرى صحية يجب توافرها في الأضحية، أما الشروط الشرعية فتتضمن ألا يكون في الأضحية عور أو عيب واضح، كأن تكون مريضة أو عرجاء وخلافه، وبالنسبة للضأن يتطلب أن يكون عمرها فوق الـ6 أشهر، والماعز فوق السنة، والأبقار فوق السنتين، والإبل فوق 5 سنوات.

أما بالنسبة للشروط الصحية، فعلى المشتري اختيار الأضحية السليمة التي لا يظهر عليها أعراض مرض أو يوجد بها عيوب، أو ضعف أو هزال، ولا يوجد بها إفرازات من الأنف والفم، أو ضعف في التنفس، وخلوها من الطفيليات أو الجروح خاصة بمنطقة الرقبة.

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وحول أساليب الغش في الأضحية، قال الدكتور قاسم، إن من أشهرها سقي الأضحية كمية كبيرة من المياه حتى تمتلئ بطنها وتبدو سمينة، أو رفعها من مقدمتها حتى تبدو ضخمة وكبيرة أو وضعها بالعرض حتى لا يستطيع المشترى فياس حجمها.

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