هل يُصاب المتعافون من فيروس كورونا مُجددًا؟.. الصحة تُجيب

ردًا على استفسارات عدة
أكدت وزارة الصحة، أنه من غير المعروف -حتى الآن- وجود مناعة لدى المتعافين من كورنا ضد الفيروس، وفي حال وجودها غير معروف أيضًا الفترة الزمنية لتلك المناعة.
وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة -عبر تويتر- أنه «لا يزال غير معروف ما إذا كان جميع المرضى المصابين بكورونا يتكون لديهم استجابة مناعية وقائية ضد الإصابة بالفيروس مرة أخرى أم لا».
وتابعت الوزارة «كما أن المدة الوقائية التي يعطيها الفيروس في حالة وجود مناعة وقائية، لا تزال تحت الدراسة حتى الآن».
جاء ذلك ردًا على استفسارات عدة من مرضى تعافوا من كورونا، حول احتمال إصابتهم بالفيروس مرة ثانية.
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