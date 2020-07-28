بالفيديو.. المرأة السعودية تشارك لأول مرة شرطة مكة في خدمة الحجاج

شاركت المرأة السعودية -لأول مرة- شرطة العاصمة المقدسة، في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وقالت إحدى المنتسبات للشرطة لـقناة «الإخبارية»، إن العمل في موسم الحج يكون كثيفًا مقارنة بالأيام العادية؛ حيث يستمر العمل على مدى الـ24 ساعة.

وأكدت أنها تشعر بالفخر؛ حيث إنها ضمن أول دفعة عسكرية للنساء بشرطة مكة.

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وقالت «أريج» وهي خريجة اللغة الإنجليزية، إنها انتسبت للشرطة حتى تكمل مسيرة والدها الذي أصيب في حرب تحرير الكويت، معبرة عن أمنيتها في أن تكون قدوة لباقي الفتيات في خدمة الوطن والمجتمع.

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