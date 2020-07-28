إزالة 23 حظيرة عشوائية بمكة وإتلاف 58 كجم فواكه بالعزيزية

أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة ‫ببلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وإدارة وحدات الذبح والجهات الأمنية حظائر عشوائية على امتداد طريق علي بن أبي طالب «الدائري الرابع» بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أنَّ الفرق الرقابية تمكنت من إزالة 23 حظيرة عشوائية مخالفة، وتم مصادرة عدد 17 رأسًا من الماشية، وجرى تسليمها لإدارة وحدات الذبح، وتم إزالة الحظائر كُليًّا بمشاركة الجهات المعنية.

وأشار «قدح» إلى أنَّ الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الإصحاح البيئي وإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري، مؤكدًا أنَّ البلدية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المعتدين، داعيًا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعدٍ يُرصد في أي موقع وذلك عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

كما نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة ببلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة ميدانية على عدد من المطابخ والمطاعم والمحلات المتعلقة بالصحة العامة ضمن نطاق البلدية، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على المطاعم، بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة واللوائح المتبعة.

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وأوضح رئيس بلدية العزيزة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الحملة أسفرت عن إتلاف 46 كجم من الفواكه المتنوعة وفطائر تظهر عليها علامات الفساد و12 كجم من الدجاج الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرًا إلى ضبط وإيقاف 4 عمال لا يحملون شهادات صحية، مؤكدًا تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكَّد «المالكي» حرص البلدية على متابعة ومراقبة المطاعم المتعلقة بالصحة العامة؛ للتأكد من تقيدها بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وتعزيز الرقابة الصحية وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

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