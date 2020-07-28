إزالة مباسط عشوائية وإتلاف مواد غذائية غير صالحة بمكة

كثَّفت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملاتها الرقابية على أسواق المواد الغذائية وبعض الأحياء الشعبية بالمنطقة خلال هذه الفترة؛ حيث قامت الفرق الرقابية بحملة موسعة على امتداد شارع جرهم، لمكافحة الباعة المتجولين وإزالة المباسط العشوائية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة.

وأوضح رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس بندر بن خضر آل زيد، أنَّ الحملة أسفرت عن مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية المعروضة بطرق عشوائية وإزالة العديد من المباسط المخالفة التي تعمل بدون تراخيص نظامية، مشيراً إلى أنَّ المباسط تُدار من قبل عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، وشملت الحملة إزالة المباسط الخشبية التي تستخدم لبيع المأكولات والفواكه والمواد الغذائية التالفة المعرّضة تحت أشعة الشمس والغبار، مؤكداً إزالة 30 مبسطاً عشوائياً وتم إتلافها في حينه.

وأكَّد «آل زيد» أنَّ البلدية حريصة على مواصلة الأعمال الرقابية للتأكد من سلامة المعروضات باستمرار ونظامية طرق العرض، ومكافحة الأسواق العشوائية بالمنطقة، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة.

من جهة أخرى، واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر بشارع المنصور؛ حيث تم إتلاف أكثر من 450 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والملابس التي تباع من قِبَل الباعة الجائلين وإزالة المباسط العشوائية المخالفة والعمل على تنظيف المنطقة بالكامل.

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وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، بأن البلدية نفذت العديد من الحملات الميدانية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بهدف القضاء على الظواهر السلبية غير الحضارية، والتي تشكل خطراً على الصحة العامة؛ حيث تم القبض على بعض مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وتسليمهم لجهة الاختصاص، وتم رفع أكثر من 450 كجم من المعلبات والمواد الغذائية منتهية الصلاحية والملابس المستعملة.

وأكَّد «مكاوي» بأن الحملات الميدانية مستمرة على المناطق العشوائية لتصحيح أوضاعها ومكافحة الظواهر السلبية بالتعاون مع الجهات الأمنية، وتعزيز الإجراءات الوقائية للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة.

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