طقس مكة المكرمة.. أمطار رعدية وجريان سيول ورياح سطحية

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حالة الطقس خلال الساعات القادمة، على منطقة مكة المكرمة، مشيرة إلى أن الجو سيكون صحوًا على مكة، وغائمًا جزئيًا على جدة، منبهة من جريان سيول وأمطار رعدية تستمر حتى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

حيث وجهت هيئة الأرصاد، تنبيهًا يتضمن هطول أمطار رعدية على منطقة مكة تشمل محافظات «أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات الخرمة الكامل، المويه، تربة، رنية، الليث، وخليص»، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتستمر تلك الحالة حتى الساعة التاسعة مساءً.

وذكرت هيئة الأرصاد، أن درجة الحرارة حاليًّا في مكة المكرمة 29 درجة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية تتحول ليلًا شمالية إلى شمالية شرقية، بسرعة 29 - 42 كيلومترًا في الساعة.

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بينما وصلت درجة الحرارة في جدة 34 درجة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتحول ليلًا شمالية إلى شمالية شرقية، بسرعة 28 - 38 كيلومترًا في الساعة.

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