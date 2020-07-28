

القطيف 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة (خذوا حذركم) التي دشنها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند .

وأوضح مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية أن الحملة تقام وفق التوجيهات والتعليمات المتضمنة في الأخذ بالاحترازات والإجراءات المبلغة من الجهات المختصة للحد من انتشار جائحة

وبين أن الحملة تهدف لتوعية جميع شرائح المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق جميع التدابير الوقائية والاشتراطات الاحترازية وتعليمات الجهات المعنية .

// انتهى //

13:50ت م

0089



القطيف 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسفعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة (خذوا حذركم) التي دشنها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند .وأوضح مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية أن الحملة تقام وفق التوجيهات والتعليمات المتضمنة في الأخذ بالاحترازات والإجراءات المبلغة من الجهات المختصة للحد من انتشار جائحة كورونا ومكافحتها والتخفيف من آثارها، حيث تضمنت الحملة جولات ميدانية وتوعوية ومشاركات عبر منصات التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالميادين العامة والمراكز التجارية والطرق والشوارع والمساجد .وبين أن الحملة تهدف لتوعية جميع شرائح المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق جميع التدابير الوقائية والاشتراطات الاحترازية وتعليمات الجهات المعنية .// انتهى //13:50ت م0089

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة القطيف تفعل حملة «خذوا حذركم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.