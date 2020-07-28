السعودية اليوم / المجلس العربي للطفولة يتبرع لليونيسيف بـ 50 ألف دولار لدعم الشباب في مواجهة كورونا



القاهرة 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس

تبرع المجلس العربي للطفولة والتنمية بـ 50 ألف دولار أمريكي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" لدعم مشروع "تعزيز مشاركة اليافعين والشباب لمواجهة جائحة فيروس

وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز، رئيس المجلس ، أن هذا التبرع يأتي ضمن حزمة مبادرات وخطوات لتطويق تداعيات أزمة كورونا في المنطقة العربية، ودعم جميع الشركاء والعمل معهم لتوفير مستقبل أفضل لأبنائها، وإيمانًا من المجلس بأهمية دور اليافعين والشباب من جميع الأطياف لتخطي هذه الأزمة.

و قال إنه في ظِل الظروف والتحديات الهائلة التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا، فإن التكامل وتنسيق الجهود والتضافر بين جميع المنظمات المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب الأفراد بات واجب وضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، لحماية الفئات الأكثر حاجة ودعمها بجميع السبل كي يتجاوز الجميع هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة.

من جانبه وصف ممثل اليونيسف في منطقة الخليج الطيب آدم، تبرع المجلس في تعزيز دور الشباب لمواجهة التحديات الصعبة التي فرضها الجائحة ، بأنها قيمة، مشددا على أن أزمة كورونا ليست أكبر من أزمة صحية يواجهها العالم، وإنما هي أزمة حقيقية في حقوق الطفل.

وعد التبرع بأنه توطيد لأواصر التعاون المشترك بين المجلس واليونيسف منذ عقود، لتحقيق الأهداف المشتركة، معربا عن تطلعه لمواصلة العمل وتعميق المزيد من الشراكة مع المجلس .

// انتهى //

13:34ت م

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القاهرة 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واستبرع المجلس العربي للطفولة والتنمية بـ 50 ألف دولار أمريكي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" لدعم مشروع "تعزيز مشاركة اليافعين والشباب لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) الذي يتم تنفيذه بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية في 5 محافظات .وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز، رئيس المجلس ، أن هذا التبرع يأتي ضمن حزمة مبادرات وخطوات لتطويق تداعيات أزمة كورونا في المنطقة العربية، ودعم جميع الشركاء والعمل معهم لتوفير مستقبل أفضل لأبنائها، وإيمانًا من المجلس بأهمية دور اليافعين والشباب من جميع الأطياف لتخطي هذه الأزمة.و قال إنه في ظِل الظروف والتحديات الهائلة التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا، فإن التكامل وتنسيق الجهود والتضافر بين جميع المنظمات المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب الأفراد بات واجب وضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، لحماية الفئات الأكثر حاجة ودعمها بجميع السبل كي يتجاوز الجميع هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة.من جانبه وصف ممثل اليونيسف في منطقة الخليج الطيب آدم، تبرع المجلس في تعزيز دور الشباب لمواجهة التحديات الصعبة التي فرضها الجائحة ، بأنها قيمة، مشددا على أن أزمة كورونا ليست أكبر من أزمة صحية يواجهها العالم، وإنما هي أزمة حقيقية في حقوق الطفل.وعد التبرع بأنه توطيد لأواصر التعاون المشترك بين المجلس واليونيسف منذ عقود، لتحقيق الأهداف المشتركة، معربا عن تطلعه لمواصلة العمل وتعميق المزيد من الشراكة مع المجلس .// انتهى //13:34ت م0083

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