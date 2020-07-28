السعودية اليوم / الضمان الصحي عضواً دائما في منظمة المجموعة الدولية (HL7)



الرياض 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس

حصل مجلس الضمان الصحي التعاوني على العضوية الدائمة في منظمة المجموعة الدولية (HL7) المستوى الصحي السابع كأول منشأة تنضم لهذه المنظمة وتكون عضواً دائماً على مستوى الشرق الأوسط.

وقال المدير التنفيذي للتقنية والتحول الرقمي في المجلس عبدالله الشرقي: إن هذه العضوية ستسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمجلس 2020 – 2024 و هي أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تحفيز التحول الرقمي في قطاع التأمين الصحي الخاص، وتمكين مقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات التأمين الصحي من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين بوجود تنظيمات و سياسات متطورة، إضافة إلى تحسين الاستدامة والابتكار في القطاع.

ولفت إلى أن الانضمام إلى المجموعة الدولية (HL7) يأتي في إطار بناء و تطوير الشراكات الإستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية، التي تسهم في رفع مستوى معايير وإجراءات تبادل المعلومات الصحية وفق أعلى المعايير وأحدث الممارسات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز تبادل البيانات بين مختلف التطبيقات الرقمية، وتتسق أيضاً مع رؤية المجلس بان تكون جهة رائدة عالمياً في الوقاية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية لمستفيدي نظام الضمان الصحي التعاوني.

وأضاف أن المنظمة غير ربحية، وتضم في عضويتها ما يربوا عن 1600 عضو يمثلون 50 دولة على مستوى العالم هدفها رفع مستوى معايير الصحة الرقمية على مستوى العالم من خلال تبادل الخبرات و مراجعة الإجراءات و المعايير واعتمادها من قبل أعضائها بما يحقق التطور والتكامل بين التطبيقات والأنظمة الرقمية في المجال الصحي، مبيناً أن عضوية (hl7) تأتي في وقت هام جداً يتم فيه بناء منصة التعاملات الإلكترونية التأمينية الصحية (نفيس) مما يسهم في رفع مستوى كفاءة التكامل بين الأنظمة الرقمية وتأسيس بنية تحتية للمعلومات الصحية وفقاً لأحدث المعايير العالمية.

وأشار الشرقي إلى أن منصة (نفيس) تهدف إلى توفير المعلومات الصحية للمرضى ومشاركة البيانات التأمينية والإدارية بشفافية وسرعة عالية بين المستفيدين من (شركات التأمين الصحي – مقدمي خدمات الرعاية الصحية – مجلس الضمان الصحي – المؤمن لهم – أصحاب العمل).

// انتهى //

13:33ت م

0082





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الضمان الصحي عضواً دائما في منظمة المجموعة الدولية (HL7) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.