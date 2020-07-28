السعودية اليوم / 31 ألف طالب مستفيد من خدمات التعليم عن بعد بجامعة أم القرى بفصل الصيف



مكة المكرمة 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس

أغلقت جامعة أم القرى ممثلةً بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، أعمال الفصل الصيفي للعام الجامعي 1441 / 1442هـ، الذي استفاد منه 31 ألف طالب وطالبة، عبر منظومة التعليم عن بعد ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس

وقدمت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدعم الفني لأكثر من 8 آلاف مستفيد عبر قنواتها الاتصالية بالواتساب، والبريد الإلكتروني، والتذاكر الإلكترونية، والاتصال الهاتفي، بينما شارك 994 عضو هيئة تدريس من 90 قسماً أكاديمياً في تقديم المنهج العلمي، عبر ألفين شعبة دراسية.

// انتهى //

13:28ت م

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مكة المكرمة 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسأغلقت جامعة أم القرى ممثلةً بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، أعمال الفصل الصيفي للعام الجامعي 1441 / 1442هـ، الذي استفاد منه 31 ألف طالب وطالبة، عبر منظومة التعليم عن بعد ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وقدمت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدعم الفني لأكثر من 8 آلاف مستفيد عبر قنواتها الاتصالية بالواتساب، والبريد الإلكتروني، والتذاكر الإلكترونية، والاتصال الهاتفي، بينما شارك 994 عضو هيئة تدريس من 90 قسماً أكاديمياً في تقديم المنهج العلمي، عبر ألفين شعبة دراسية.// انتهى //13:28ت م0078

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