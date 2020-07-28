حج / أمين العاصمة المقدمة يترأس اجتماعاً مع رئيس طائفة متعهدي الإعاشة بمكة*



مكة المكرمة 07 ذو الحجة 1441هـ الموافق 28 يوليو 2020م واس

‏ ترأس معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اجتماعاً في مكتبه مع رئيس طائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة بحضور مدير عام الإدارة العامة لصحة البيئة الدكتور بشير أبو نجم ومدير عام المشاعر المقدسة والمواسم المهندس أحمد منشي.

وجرى خلال الاجتماع عرض الخطة التشغيلية للطائفة خلال موسم حج هذا العام 1441هـ الذي يمر بظروف استثنائية بسبب جائحة

وتضمنت الخطة ايضاح المعدات المستخدمة في حفظ وتقديم الوجبات الجاهزة "المسبقة التحضير" ، وكذلك أسطول النقل ، والكوادر التشغيلية والية استطلاع مدى رضى الحجاج عن خدمة الإعاشة التي ستقدم لهم في مشعر منى ومشعري عرفات ومزدلفة والتي ستخضع لرقابة كاملة من قبل أمانة العاصمة المقدسة من خلال مراقبين صحيين مؤهلين لمراقبة سلامة الوجبات واشتراطات العاملين ومدى التزامهم وتقيدهم بالإجراءات الوقائية الاحترازية، إضافة الى سحب عينات من كامل الوجبات الغذائية المقدمة وتحليلها بصورة يومية بمختبر سلامة الغذاء بالأمانة.

واطَّلع معاليه خلال الاجتماع على لائحة التنظيم الداخلي والحوكمة للطائفة والتي تمكنها من القيام بالمهام المناطة بها على الوجه الأكمل في ضوء الأنظمة والتعليمات، وكان من أبرزها، الارتقاء بمستوى الأداء وضمان جودة وسلامة الغذاء وفق المعايير العالمية والدولية وإنشاء مركز معلومات الإعاشة، كما تضمنت اللائحة رعاية المصالح المشتركة لمنتسبي الطائفة والتنسيق فيما بينهم بما يحقق المصلحة العامة ، والعمل مع الجهات المختصة على توحيد القواعد والضوابط والإجراءات التي تضمن توفير وتطوير الخدمات المقدمة من المتعهدين واللازمة للمستفيدين، مع العمل على تطوير الإمكانيات المتاحة لدى متعهدي الإعاشة، وتسخيرها لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتشجيع البحث والتطوير والابتكار وإجراء الدراسات المتخصصة في مجال خدمات الإعاشة ورعاية المشاريع المشتركة للمتعهدين .

// انتهى //

13:13ت م

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مكة المكرمة 07 ذو الحجة 1441هـ الموافق 28 يوليو 2020م واس‏ ترأس معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اجتماعاً في مكتبه مع رئيس طائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة بحضور مدير عام الإدارة العامة لصحة البيئة الدكتور بشير أبو نجم ومدير عام المشاعر المقدسة والمواسم المهندس أحمد منشي.وجرى خلال الاجتماع عرض الخطة التشغيلية للطائفة خلال موسم حج هذا العام 1441هـ الذي يمر بظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا ، كما تضمن العرض المقدم كامل المراحل بدءاً من مرحلة الإعداد مروراً بمرحلة التشغيل إلى مرحلة التسليم وتقديم الخدمة، وفي كل مرحلة يتم اتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان سلامة الحجاج والموظفين من التعرض للإصابة - لا قدر الله – وكذلك سلامة الغذاء من حالات التلف أو التسمم الغذائي ، مع التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الجهات المختصة .وتضمنت الخطة ايضاح المعدات المستخدمة في حفظ وتقديم الوجبات الجاهزة "المسبقة التحضير" ، وكذلك أسطول النقل ، والكوادر التشغيلية والية استطلاع مدى رضى الحجاج عن خدمة الإعاشة التي ستقدم لهم في مشعر منى ومشعري عرفات ومزدلفة والتي ستخضع لرقابة كاملة من قبل أمانة العاصمة المقدسة من خلال مراقبين صحيين مؤهلين لمراقبة سلامة الوجبات واشتراطات العاملين ومدى التزامهم وتقيدهم بالإجراءات الوقائية الاحترازية، إضافة الى سحب عينات من كامل الوجبات الغذائية المقدمة وتحليلها بصورة يومية بمختبر سلامة الغذاء بالأمانة.واطَّلع معاليه خلال الاجتماع على لائحة التنظيم الداخلي والحوكمة للطائفة والتي تمكنها من القيام بالمهام المناطة بها على الوجه الأكمل في ضوء الأنظمة والتعليمات، وكان من أبرزها، الارتقاء بمستوى الأداء وضمان جودة وسلامة الغذاء وفق المعايير العالمية والدولية وإنشاء مركز معلومات الإعاشة، كما تضمنت اللائحة رعاية المصالح المشتركة لمنتسبي الطائفة والتنسيق فيما بينهم بما يحقق المصلحة العامة ، والعمل مع الجهات المختصة على توحيد القواعد والضوابط والإجراءات التي تضمن توفير وتطوير الخدمات المقدمة من المتعهدين واللازمة للمستفيدين، مع العمل على تطوير الإمكانيات المتاحة لدى متعهدي الإعاشة، وتسخيرها لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتشجيع البحث والتطوير والابتكار وإجراء الدراسات المتخصصة في مجال خدمات الإعاشة ورعاية المشاريع المشتركة للمتعهدين .// انتهى //13:13ت م0076

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