شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين البرنامج الدعوي الافتراضي "حج بسلام وأمان" والان نبدء بالتفاصيل

• وزير الشؤون الإسلامية: استخدام مختلف المنابر لتوعية الحجاج بأحكام الحج ومناسكه

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمقر الوزارة بالرياض مساء يوم أمس البرنامج الدعوي " حج بسلام وأمان " للعام 1441هــ، الذي تنفذه الوزارة ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة، ويستمر طيلة أيام الحج، ضمن أعمال وبرامج الوزارة الدعوية المتنوعة المتزامنة مع حج هذا العام الاستثنائي عبر التطبيقات الإلكترونية لتوعية ضيوف الرحمن وإرشادهم بأحكام المناسك وإيضاح المسائل المتعلقة بالحج وفضائل الأعمال في شهر ذي الحجة.

وقال خلال مراسم التدشين بهذه المناسبة، إن مما أمتن الله به على هذه البلاد المباركة القيام على رعاية الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار والعناية بهم وتقديم كل التسهيلات الممكنة لهم كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان وخشوع.

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وأوضح الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن هذا العام الذي تعاني فيه أغلب دول العالم من تفشي فيروس كورونا ، قامت المملكة بأعمال عظيمة مشكورة غير مسبوقة في مواجهة هذا الوباء والحد من انتشاره وخدمة الإنسان والحرص على سلامته، مشيراً إلى أن القرار ، الذي اتخذته المملكة بعدم تعطيل فريضة الحج وقصر إقامته هذا العام على أعداد محدودة جداً للراغبين في أداء الحج من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة في ظل جائحة كورونا ، جاء للمحافظة على أرواح الناس وسلامتهم وحتى يكون هذا الحج بشكل آمن صحياً بما يتوافق مع متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الحجاج، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة في حفظ النفس البشرية، وقد نال هذا القرار استحسان المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وأكد أن من ضمن الجهود المبذولة التي تقدمها هذه البلاد المباركة ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من أعمال وبرامج لخدمة ضيوف الرحمن من بينها إقامة البرامجٍ الدعوية المتنوعة عبر مختلف المنابر الدعوية والإعلامية لتوعية الحجاج بأحكام الحج ومناسكه، لافتاً النظر إلى أن هذه البرامج تهدف إلى ترسيخ مقاصد الحج لدى ضيوف الرحمن وتعظيم شعائر الله، ونشر مبادئ الوسطية والاعتدال، وكذلك بيان ما تقدمه المملكة من جهود عظيمة في خدمة الحرمين وقاصديهما.

وجدد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التأكيد على أن تدشين برنامج " حج بسلام وأمان "، يأتي انطلاقاً من مسؤولية الوزارة ورسالتها السامية في الدعوة والإرشاد، وخدمة ضيوف الرحمن تحقيقاً لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة في خدمة الإسلام والمسلمين.