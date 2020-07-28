- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم فيديو.. أدوية يتعين على الحاج اصطحابها هذا العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. أدوية يتعين على الحاج اصطحابها هذا العام
في ظل انتشار فيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - الرياض
تحدث مختار العمر، وهو صيدلي إكلينيكي متخصص في علاج أمراض الباطنة، الأدوية التي يحتاجها الحاج في موسم حج هذا العام 1441هـ، خاصةً في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وقال العمر، خلال مداخلة له في برنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة “السعودية”، إن هناك أدوية أساسية يجب أن تكون ضمن حقيبة الحاج العلاجية، منها مسكنات الحرارة، وأملاح تعويضية، والتي تكون في شكل مساحيق، بجانب مضادات السعال والبلغم.
ونصح العمر بضرورة أن يتوافر مع الحاج مراهم لعلاج التسلخات والطفح الجلدي، والذي يمكن أن يظهر على مناطق بالجسم جراء الاحتكاك وارتفاع درجات الحرارة.
وشدد أيضًا على أن يجلب الحاج فيتامين “C” لتقوية المناعة، بالإضافة لمعقم كحولي وكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي، واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. أدوية يتعين على الحاج اصطحابها هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.