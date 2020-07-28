احذروا خطر سواطير الأضاحي.. جروح خطيرة في اليدين والأرجل

2020-07-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر قسم الطوارئ بمستشفى الملك سلمان، من خطورة اتباع الطرق غير السليمة عند ذبح أضاحي العيد، مشدداً على ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند ذبحها، تجنباً لأي إصابة قد تحدث بسبب السكاكين والسواطير الحادة.

وأوضح قسم الطوارئ أنه يستقبل سنوياً خلال أيام عيد الأضحى نحو 58 حالة لإصابة بجروح قطعية نتيجة ذبح الأضاحي، والإصابات تكون غالباً في اليدين والأرجل.

وأكد قسم الطوارئ بمستشفى الملك سلمان، جاهزيته الكاملة في استقبال مختلف الحالات الإسعافية خلال أيام العيد، بوجود كادر طبي مؤهل ومدرب وفق أعلى معايير الرعاية الطبية.

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في سياق متصل حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الاشتراطات الصحية الواجب مراعاتها عند اختيار الأضحية، والتي منها اختيار الأضحية السليمة الخالية من الجروح أو أي تورم في منطقة الفك السفلي.

كما نبهت الوزارة، بطرق الغش في الحيوانات، والتي يلجأ إليها بعض التجار عند بيع الأضحية، ومنها جعل الحيوان يشرب مياهاً كثيرة أو وضعه فوق السيارة حتى يبدو كبير الحجم.

ونصح مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية، الدكتور إبراهيم قاسم، على ضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية والشرعية التي حددتها الوزارة عند شراء الأضحية، ومنها ألا تكون الأضحية مريضة أو عرجاء، أو هزيلة، وأن يكون عمرها فوق 6 أشهر بالنسبة للأغنام، وفوق سنة بالنسبة للماعز، وفوق خمس سنوات بالنسبة للإبل.

ودعا قاسم خلال مداخلة له في برنامج “صباح السعودية” إلى تجنب شراء الأضحية التي تخرج من أنفها أو فمها إفرازات، أو تلك التي تعاني ضعف التنفس، أو التي يُلاحظ عليها تغيير في المظهر الخارجي، أو وجود طفيليات أو جروح بها.

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