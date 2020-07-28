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فيديو.. انفجار هائل في مخازن وقود بإيران
متابعات الخليج 365 - متابعة
اندلع انفجار هائل صباح اليوم الثلاثاء في محافظة كرمنشاه بإيران إثر حريق في مخازن وقود.
وصرح حاكم كرمنشاه أن الحادث نتج عن اشتعال النيران في شاحنة وقود ما سبب إضرام النيران في باقي الشاحنات التي كانت بموقع مخازن الوقود بمنطقة دولت آباد غرب المحافظة.
ووثق مقطع فيديو النيران الهائلة وتصاعد الدخان الكثيف، فيما تكافح 23 سيارة إطفاء و100 رجل إنقاذ لإخماد الحريق منذ العاشرة صباحاً، ولم يرد بعد أنباء عن إصابات أو وفيات أو حصر للخسائر.
وشهدت إيران مؤخراً عدة انفجارات مشبوهة في محطة كهرباء وأخرى في أكثر من موقع للمفاعلات النووية ما أثار الشبهات حولها.
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