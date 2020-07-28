البيئة توضح الاشتراطات الصحية الواجب مراعاتها عند شراء الأضحية

2020-07-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الاشتراطات الصحية الواجب مراعاتها عند اختيار الأضحية، والتي منها اختيار الأضحية السليمة الخالية من الجروح أو أي تورم في منطقة الفك السفلي.

كما نبهت الوزارة، في إنفوجرافيك توعوي، بطرق الغش في الحيوانات، والتي يلجأ إليها بعض التجار عند بيع الأضحية، ومنها جعل الحيوان يشرب مياهاً كثيرة أو وضعه فوق السيارة حتى يبدو كبير الحجم.

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ونصح مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية، الدكتور إبراهيم قاسم، على ضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية والشرعية التي حددتها الوزارة عند شراء الأضحية، ومنها ألا تكون الأضحية مريضة أو عرجاء، أو هزيلة، وأن يكون عمرها فوق 6 أشهر بالنسبة للأغنام، وفوق سنة بالنسبة للماعز، وفوق خمس سنوات بالنسبة للإبل.

ودعا قاسم خلال مداخلة له في برنامج “صباح السعودية” اليوم (الثلاثاء)، إلى تجنب شراء الأضحية التي تخرج من أنفها أو فمها إفرازات، أو تلك التي تعاني ضعف التنفس، أو التي يُلاحظ عليها تغيير في المظهر الخارجي، أو وجود طفيليات أو جروح بها.

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