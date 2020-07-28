شروط تجديد رخصة القيادة وغرامات تأخير تجديد رخصة القيادة

شروط تجديد رخصة القيادة من أهم الأمور الواجب معرفتها من قبل المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم إدارة المرور السعودي بتقديم تسهيلات كبيرة للمواطنين والمقيمين من أجل عدم تأخير تجديد رخصة القيادة، لذا نوضح لكم من خلال هذا المقال أهم شروط تجديد رخصة القيادة، والرسوم المقدرة، وغرامات تأخير تجديد رخصة القيادة.

شروط تجديد رخصة القيادة

أوضح المرور السعودي علي شروط تجديد رخصة القيادة والتي من أهمها التالي:

دافع جميع المخالفات المرورية والرسوم المقدرة لذلك.

والرسوم المقدرة لذلك. تقديم صورة شخصية حديثة 4*6.

التقديم لتجديد الرخصة إلكترونيا من خلال بوابة أبشر الالكترونية.

ألا ينتهي موعد إنتهاء الرخصة بحد أقصي 180 يوم.

تسليم الرخصة القديم عند تجديد رخصة القيادة.

تحديد المدة الزمنية في تجديد رخصة القيادة والتي تضم ثلاث مدد منها تجديد رخصة القيادة لمدة سنتين، وتجديد رخصة القيادة لمدة خمس سنوات، وتجديد رخصة القيادة لمدة عشر سنوات.

رسوم تجديد رخصة القيادة في السعودية

حددت وزارة الداخلية السعودية عبر منصة أبشر أسعار رسوم تجديد رخصة القيادة والتي تضم الثلاث مدد وهي كالتالي:

رسوم تجديد رخصة القيادة 80 ريال سعودي لمدة عامين.

رسوم تجديد رخصة القيادة 200 ريال سعودي لمدة خمس سنوات.

رسوم تجديد رخصة القيادة 400 ريال سعودي لمدة عشر سنوات.

غرامات تأخير تجديد رخصة القيادة

كشفت وزارة الداخلية السعودية عن المخالفات المرورية الخاصة بتجديد رخصة القيادة، حيث تتراوح غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة ما بين 300 إلي 500 ريالاً سعودياً للعام الواحد، كما أوضح المرور السعودي أن غرامات تأخير تجديد رخصة القيادة تبدأ بعد مرور 60 يوم من موعد التجديد ويتم فرص الغرامات مع كل يوم تأخير بحد أقصي 3 سنوات، حيث بعد مرور 3 سنوات تسقط رخصة القيادة.