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في ممارسة محفوفة بالموت، رصدت "الخليج 365" عدداً من الأطفال يمارسون هواية السباحة وسط مستنقع خلفته الأمطار التي هطلت على مركز عمق شمال غرب عسير يعبر وسطه كيبل كهرباء به عدة توصيلات، ما ينذر بكارثة وخطر كبير على أرواح الأطفال وعابري المكان.
وفي الوقت الذي استنكر فيه السكان الوضع، طالبوا الجهة المعنية بالأمر، بسرعة معالجة الوضع القائم وحماية أرواح أبنائهم؛ مما قد ينتج عن ذلك من حالات صعق كهربائي -لا سمح الله- فضلاً عن خطر تلك المستنقعات وما قد تتسبب فيه من حالات غرق وانتشار للبعوض والحشرات.
28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441 12:33 PM
فيما طالب الأهالي بسرعة التحرك ومعالجة الوضع.. صعق أو غرق أو بعوضكارثة تتهيأ.. شاهد: أطفال يسبحون في مستنقع بعسير يمر وسطه كيبل كهرباء
في ممارسة محفوفة بالموت، رصدت "الخليج 365" عدداً من الأطفال يمارسون هواية السباحة وسط مستنقع خلفته الأمطار التي هطلت على مركز عمق شمال غرب عسير يعبر وسطه كيبل كهرباء به عدة توصيلات، ما ينذر بكارثة وخطر كبير على أرواح الأطفال وعابري المكان.
وفي الوقت الذي استنكر فيه السكان الوضع، طالبوا الجهة المعنية بالأمر، بسرعة معالجة الوضع القائم وحماية أرواح أبنائهم؛ مما قد ينتج عن ذلك من حالات صعق كهربائي -لا سمح الله- فضلاً عن خطر تلك المستنقعات وما قد تتسبب فيه من حالات غرق وانتشار للبعوض والحشرات.
، كارثة تتهيأ.. شاهد: أطفال يسبحون في مستنقع بعسير يمر وسطه كيبل كهرباء ،
المصدر : الخليج 365
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