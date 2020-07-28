محمد بن مسعود - الدمام - حصيلة ضحايا الفيروس في السلطنة وصلت لـ402 سجلت وزارة الصحة العمانية اليوم الثلاثاء، 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد. وذكرت الوزارة أن إجمالي حالات الوفاة بهذا المرض، قد ارتفع في السلطنة إلى 402 وفاة. من جهة ثانية، سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 624 حالة من فيروس كورونا المستجد. وأفادت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 55.681 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.فيروس كورونا الجديد 28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441 12:37 PM Advertisements حصيلة ضحايا الفيروس في السلطنة وصلت لـ402 كورونا.. 9 وفيات جديدة بعمان و624 شفاء بالكويت كورونا.. 9 وفيات جديدة بعمان و624 شفاء بالكويت سجلت وزارة الصحة العمانية اليوم الثلاثاء، 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد. وذكرت الوزارة أن إجمالي حالات الوفاة بهذا المرض، قد ارتفع في السلطنة إلى 402 وفاة. من جهة ثانية، سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 624 حالة من فيروس كورونا المستجد. وأفادت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 55.681 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن. الكلمات المفتاحية ، كورونا.. 9 وفيات جديدة بعمان و624 شفاء بالكويت ،

المصدر : الخليج 365

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