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محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى، عوض بن عبدالله آل سودان، أحد أعيان جماعة آل يزيد بقبيلة بني مغيد بمنطقة عسير، وتم دفنه والصلاة عليه أمس بمدينة أبها.
نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
للتواصل وتقديم العزاء
مع أبناء المتوفى رحمه الله:
محمد: ٠٥٠٠٢٥٢٥٢٤
خالد: ٠٥٠٥٧٥١٠٩١
فهد: ٠٥٥٥٦٧١٦٣٣
سلطان: ٠٥٦١١٠٠٦٠٩
28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441 11:49 AM
انتقل إلى رحمة الله تعالى، عوض بن عبدالله آل سودان، أحد أعيان جماعة آل يزيد بقبيلة بني مغيد بمنطقة عسير، وتم دفنه والصلاة عليه أمس بمدينة أبها.
نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
للتواصل وتقديم العزاء
مع أبناء المتوفى رحمه الله:
محمد: ٠٥٠٠٢٥٢٥٢٤
خالد: ٠٥٠٥٧٥١٠٩١
فهد: ٠٥٥٥٦٧١٦٣٣
سلطان: ٠٥٦١١٠٠٦٠٩
، عوض بن سودان في ذمة الله ،
المصدر : الخليج 365
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