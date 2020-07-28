، "واتساب" تَعِد مستخدميها بتقنية "الأجهزة المتعددة" التي ينتظرها الجميع ،

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كشفت تقارير إخبارية أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب" يجهّز لمستخدميه تقنية "الأجهزة المتعددة" التي طال انتظارها.
ويعاني الكثير من مستخدمي "واتساب"، من عدم إمكانية تشغيل حسابهم على أكثر من جهاز؛ مما يجعل بعضهم ينشئ أكثر من حساب على كل جهاز خاص بهم؛ مما يسبب حالة من الإرباك.
لكن موقع "تايمز نيوز ناو" كشف أن النسخة التجريبية الجديدة من "واتساب" تم تجهيزها بتقنية لتشغيل الأجهزة المتعددة.
ويمكن من خلال تلك التقنية تشغيل حساب "واتساب" واحد على ما يصل إلى 4 أجهزة دفعة واحدة.
وتلك التقنية لا تزال متاحة عبر النسخة التجريبية لواتساب عبر نظام تشغيل "أندرويد".
كما ستمكّن "واتساب" من إنشاء واجهة مستخدم، لإدارة تشغيل جميع الأجهزة المرتبطة بحساب واتساب، والتي ستساعد في إضافة جهاز جديد أو إزالة جهاز.واتساب
"واتساب" تَعِد مستخدميها بتقنية "الأجهزة المتعددة" التي ينتظرها الجميعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-28
كشفت تقارير إخبارية أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب" يجهّز لمستخدميه تقنية "الأجهزة المتعددة" التي طال انتظارها.
ويعاني الكثير من مستخدمي "واتساب"، من عدم إمكانية تشغيل حسابهم على أكثر من جهاز؛ مما يجعل بعضهم ينشئ أكثر من حساب على كل جهاز خاص بهم؛ مما يسبب حالة من الإرباك.
لكن موقع "تايمز نيوز ناو" كشف أن النسخة التجريبية الجديدة من "واتساب" تم تجهيزها بتقنية لتشغيل الأجهزة المتعددة.
ويمكن من خلال تلك التقنية تشغيل حساب "واتساب" واحد على ما يصل إلى 4 أجهزة دفعة واحدة.
وتلك التقنية لا تزال متاحة عبر النسخة التجريبية لواتساب عبر نظام تشغيل "أندرويد".
كما ستمكّن "واتساب" من إنشاء واجهة مستخدم، لإدارة تشغيل جميع الأجهزة المرتبطة بحساب واتساب، والتي ستساعد في إضافة جهاز جديد أو إزالة جهاز.
28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
11:02 AM
ستمكّن من إنشاء واجهة مستخدم لإدارة تشغيل جميع الأجهزة المرتبطة
كشفت تقارير إخبارية أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب" يجهّز لمستخدميه تقنية "الأجهزة المتعددة" التي طال انتظارها.
ويعاني الكثير من مستخدمي "واتساب"، من عدم إمكانية تشغيل حسابهم على أكثر من جهاز؛ مما يجعل بعضهم ينشئ أكثر من حساب على كل جهاز خاص بهم؛ مما يسبب حالة من الإرباك.
لكن موقع "تايمز نيوز ناو" كشف أن النسخة التجريبية الجديدة من "واتساب" تم تجهيزها بتقنية لتشغيل الأجهزة المتعددة.
ويمكن من خلال تلك التقنية تشغيل حساب "واتساب" واحد على ما يصل إلى 4 أجهزة دفعة واحدة.
وتلك التقنية لا تزال متاحة عبر النسخة التجريبية لواتساب عبر نظام تشغيل "أندرويد".
كما ستمكّن "واتساب" من إنشاء واجهة مستخدم، لإدارة تشغيل جميع الأجهزة المرتبطة بحساب واتساب، والتي ستساعد في إضافة جهاز جديد أو إزالة جهاز.
، "واتساب" تَعِد مستخدميها بتقنية "الأجهزة المتعددة" التي ينتظرها الجميع ،
المصدر : الخليج 365
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