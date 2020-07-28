شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مؤرخ يكشف الأسباب التي أوقفت الحج عبر التاريخ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الباحث في التاريخ عمر ذيبان بأن هناك أعوام مر بها التاريخ لم تشهد الحج لعدة أسباب سواء كانت لظروف جوية أو أمراض أو غيرها، وكان أبرزها عندما حدث الطوفان الكبير في عهد نبي الله نوح.

وقال ذيبان بأن أول حـادثة تسببت في عدم اكتمال الحج بالعهد الإسلامي، كانت لأحد الخوارج، ويُدعى أبو حمزة المختار بن عوف الخارجي، عام 129 هـ، حيث احتل الخوارج مكة المكرمة وقتـلوا عدداً من الحجاج ثم توجهوا إلى المدينة المنورة، ما أدى إلى توقف الحج، ثم بعد ذلك أتى في عصر القرامطة لغزوهم المستمر للكعبة وسرقتهم للحجر الأسود عام 317 هـ .

و أضاف بأن الحج توقف أيضًا عام 417 هـ ولم يتمكن الحجاج القادمون من بعض المواقع من التوجه إلى مكة،ثم في عام 1230 بسبب انتشار الطاعون ومئات الآلاف من الحجاج، وكانت للأحداث السياسية دور في ذلك ، منها عام 492 هـ بسبب الاضطرابات السياسية التي مرّت بالعالم الإسلامي قبل استيلاء الصليبيين على القدس.