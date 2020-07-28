بالفيديو.. تعرف على" الكبسولة الفندقية" آخر الإبتكارات الفريدة للحجاج

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح منصور العامر رئيس جمعية هدية الحاج والمعتمر ماهية "الكبسولة الفندقية الذكية المتنقلة "وفائدتها للحجاج. أوضح منصور العامر رئيس جمعية هدية الحاج والمعتمر ماهية "الكبسولة الفندقية الذكية المتنقلة "وفائدتها للحجاج. وأكد "العامر " في تصريحات لـ"روتانا خليجية " ان هذه الكبسولة عبارة عن غرفة مصغرة بإرتفاع 120سم وعرض120 وعمق 220 سم تكفي لنوم حاج واحد لضمان الراحة والتباعد الإجتماعي . Advertisements وأشار انها تتميز بإمكانيات تقنية هائلة وبها فراش وسير وبها ثلاث مستويات من التكييف و6 مستويات إضاءة ومنبه وساعة وشاحن جوال ومطفأة حريق ومفتاح لطلب المساعدة وغيرها من التقنيات المطلوبة . كما تحتوي تلك الكبسولة على نظم أمان حيث يفتح الباب تلقائياً عند انقطاع التيار الكهربي . الجدير بالذكر أن جمعية هدية إحدى الجمعيات الأهلية المعنية بخدمة الحجاج والمعتمرين وفقاً لرؤية المملكة 2030.

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