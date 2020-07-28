شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تفاصيل عمل شرطيتين في خدمة الحجاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تشارك المرأة في المملكة لأول مرة في موسم الحج؛ حيث كشفت شرطيتان ، تفاصيل عملهما في خدمة الحجاج هذا العام، بعد التحاقهما بالخدمة منذ فترة، لافتين إلى إن الشغل في موسم الحج يختلف عن الأيام العادية، إذ يكون ٢٤ ساعة ويكون الدوام بنظام "الاستلامات" .

وقالت إحداهن خلال تقرير لقناة "الإخبارية" أنها تشعر بالفخر كونها وزميلاتها أثبتن جدارتهن، مضيفة: "نحن أول دفعة نسائية.. وهذا الشيء حلو، أشعر بالفخر"؛ فيما تشارك فتاة خريجة اللغة الإنجليزية، في أعمال شرطة العاصمة المقدسة كعسكرية تقوم بعمل رئيس وإن كان داخل أروقة المكاتب الإدارية.

وأوضحت َ سبب دخولها المجال، قائلة: " أردت إكمال مسيرة والدي الذي أصيب في حرب الكويت، وأن أكون قدوة لبنات مجتمع وأخدم الوطن " .