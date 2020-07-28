بالفيديو.. سيل وادي نجران يتجاوز محافظة خباش

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): وثق مقطع فيديو سيل وادي نجران ليتجاوز يتجاوز محافظة خباش باتجاه الربع الخالي. وثق مقطع فيديو سيل وادي نجران ليتجاوز يتجاوز محافظة خباش باتجاه الربع الخالي. وأظهر مقطع الفيديو الذي بثه حساب "نجران اليوم" عبر "تويتر" مشهد جريان المياه جراء السيول التي شهدها وادي نجران.

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