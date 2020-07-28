شكرا لمتابعة خبر عن «النمر»: حالتان تنقلان ارتفاع ضغط الدم للأبناء وراثياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حسم الدكتور خالد النمر إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الجدل حول إصابة الشخص بإرتفاع ضغط الدم وراثياً .

وقال " النمر " إذا كان أحد الأبوين أُصيب بالضغط قبل سن٥٥سنة فإن إحتمالية إصابة الأبناء ترتفع للضعف مقارنة بمن لا يعاني أباؤهم من ارتفاع الضغط.

وتابع : أما إذا كان كلا الأبوين مصاباً فترتفع الاحتمالية إلى الأربعة أضعاف .

وكان"النمر " قد وجه نصائح هامة بالحد من الملح في الطعام لضبط طغط الدم وكذلك رفع المناعة التي تتأثر بالأملاح والسكر الغير طبيعي .