شكرا لمتابعة خبر عن «النمر»: حالتان تنقلان ارتفاع ضغط الدم للأبناء وراثياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حسم الدكتور خالد النمر إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الجدل حول إصابة الشخص بإرتفاع ضغط الدم وراثياً .
وقال " النمر " إذا كان أحد الأبوين أُصيب بالضغط قبل سن٥٥سنة فإن إحتمالية إصابة الأبناء ترتفع للضعف مقارنة بمن لا يعاني أباؤهم من ارتفاع الضغط.
وتابع : أما إذا كان كلا الأبوين مصاباً فترتفع الاحتمالية إلى الأربعة أضعاف .
وكان"النمر " قد وجه نصائح هامة بالحد من الملح في الطعام لضبط طغط الدم وكذلك رفع المناعة التي تتأثر بالأملاح والسكر الغير طبيعي .
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