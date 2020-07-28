بالفيديو.. «مركز القيادة والسيطرة» يؤمّن ضيوف الرحمن بـ6000 كاميرا مراقبة

يتحكم في أكثرمن 30 جهة أمنية
يتحكم مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج فى أكثر من 30 جهة أمنية، لتوفير الأمن والسلامة لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة.
وذكر تقرير لقناة «الإخبارية» أن هناك حوالي 6250 كاميرا تراقب الحالات الأمنية في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، وكذلك الطرق الرئيسية بمكة.
ويوجد مركز للقيادة والسيطرة لأمن الحج في مشعر منى، كما يوجد مركز تابع له في المزدلفة، ويعمل المركزان بطاقتهما التشغيلية الكاملة، مستخدمين أنظمة حديثة ومتطورة.
اما «مسرح العمليات» فهو جزء من مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج، ويقوم بالمراقبة والتوجيه بالإضافة إلى المتابعة والإشراف، كما يقوم باستقبال البلاغات وتمريرها لأفراد الأمن المتواجدين بميدان العمل.
ويتم اختيار العاملين بمركز القيادة والسيطرة بكل عناية، ويجب توافر الذكاء وسرعة البديهة فيهم.
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