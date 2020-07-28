«الصحة» توضح معلومة جديدة بشأن حاستي الشم والتذوق للمتعافين من كورونا

أكدت عودتهما ببطء
أوضحت وزارة الصحة، أن استمرار فقدان حاستي الشم والتذوق لدى المتعافين من كورونا لا يعني أنهم ما زالوا مصابين بالفيروس، مشيرة إلى أن عودة هاتين الحاستين يتم ببطء.
وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- أن هناك سؤالًا متكررًا يسأله البعض، من أنهم بعد الإصابة وانتهاء العزل 10 أيام، لم تعد لهم حاسة الشم والتذوق حتى الآن، فهل يعني ذلك أنهم ما زالوا مصابين بالفيروس؟.
وأوضحت الصحة بأن الجسم تعافي بالفعل من الفيروس، قائلة «لا.. فقد يكون الجسم تعافى بالفعل ولكن فقدان الشم والتذوق ينتج عن تأثير الفيروس على العصب المسؤول عن حاسة الشم أما استعادة الحاسة مرة أخرى يكون ببطء».
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