حساب المواطن: لا يمكن حذف المرفقات أو تعديلها إلا في هذه الحالة

أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يمكن حذف المرفقات أو تعديلها، إلا بعد الرد عليها بالرفض من قِبَلِ البرنامج.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، أنه «لا يمكنك حذف أو التعديل على المرفق إلا في حال تم الرد عليه بالرفض، وفي حال تم رفض المرفق بإمكانك الدخول للبوابة (تفاصيل الطلب - إدارة المرفقات)، وحذف المرفق المرفوض وتصحيحه وإعادة إرفاقه».

جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطن يرغب في التعديل على المرفق.

وكان برنامج حساب المواطن ذكر في وقت سابق، أنَّ عدم إضافة الزوجة إلى حساب الزوج «المستفيد الرئيسي» سيؤدي إلى عدم صرف الدعم له.

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وأوضح حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، أنه «في حال عدم إضافة الزوجة من قِبَلِ المستفيد ربِّ الأسرة ستصبح حالة الأهلية (غير مؤهل)؛ بسبب عدم توافق البيانات ولن يتم صرف الدعم».

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