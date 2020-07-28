السعودية اليوم / بلدية محافظة الغزالة بحائل تواصل جولاتها الرقابية



حائل 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس

تواصل بلدية محافظة الغزالة تكثيف جولاتها الرقابية المستمرة على ‏المنشآت المتعلقة بالصحة العامة الخاضعة لرقابة البلدية، وذلك لتأمين ‏الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من تطبيقها ‏للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس

وأوضحت بلدية محافظة الغزالة ممثلة بقسم صحة البيئة أن البلدية قامت ‏بجولات رقابية على المرافق ذات العلاقة بالمستهلك، شملت ‏المراكز التجارية والمطاعم والمطابخ وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس, وذلك للتأكد من التزامها بلائحة البروتوكولات الاحترازية واستيفاء ‏الشروط الصحية للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ‏مشيرة إلى أنه تم تطبيق الغرامات اللازمة في حق المخالفات المضبوطة ‏بموجب لائحة المخالفات المعتمدة مهيبةً بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن ‏أي مخالفة في تطبيق الإجراءات الوقائية، وذلك عبر مركز العمليات ‏الموحد (940) .‏

‏// انتهى //

11:54ت م

0051



حائل 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واستواصل بلدية محافظة الغزالة تكثيف جولاتها الرقابية المستمرة على ‏المنشآت المتعلقة بالصحة العامة الخاضعة لرقابة البلدية، وذلك لتأمين ‏الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من تطبيقها ‏للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وأوضحت بلدية محافظة الغزالة ممثلة بقسم صحة البيئة أن البلدية قامت ‏بجولات رقابية على المرافق ذات العلاقة بالمستهلك، شملت ‏المراكز التجارية والمطاعم والمطابخ وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس, وذلك للتأكد من التزامها بلائحة البروتوكولات الاحترازية واستيفاء ‏الشروط الصحية للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ‏مشيرة إلى أنه تم تطبيق الغرامات اللازمة في حق المخالفات المضبوطة ‏بموجب لائحة المخالفات المعتمدة مهيبةً بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن ‏أي مخالفة في تطبيق الإجراءات الوقائية، وذلك عبر مركز العمليات ‏الموحد (940) .‏‏// انتهى //11:54ت م0051

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