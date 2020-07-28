السعودية اليوم / وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشرقية تشارك في حملة "أضحيتي"



الدمام 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس

يشارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية في المعرض التوعوي للتعريف بأضحيتي، الذي تقيمه إدارة المسالخ بأمانة المنطقة الشرقية في الصالة الرئيسية لمسلخ الدمام المركزي .

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري أن المشاركة تأتي امتداد للحملة الإرشادية للتعريف بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها في الأضحية التي بدأتها فرق فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية منذ يوم السبت الماضي .

وبين أن الفرق الإرشادية البيطرية المشاركة في الحملة والمعرض أقامت ركنًا يهدف لتعزيز مفهوم الصحة العامة وكذلك تعريف بائعي ومرتادي سوق الماشية والمستفيدين من خدمات المسلخ المركزي بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها في الأضحية، والتوعية بكيفية تمييز الأضحية السليمة من المريضة قبل الذبح وبعده، والتخلص من المخلفات الحيوانية بطرق آمنة، والحث على ذبح الأضحية في المسالخ المرخصة والخاضعة للرقابة البيطرية، والتوعية بالطرق المثلى لحفظ اللحوم وتخزينها بعد الذبح وكذلك تقديم الإرشادات الصحية البيطرية.

ودعا الجميع للاستفادة من هذه الفرق البيطرية الميدانية والتي تضم أطباء بيطريين أكفاء وأشاد بالتعاون المثمر مع أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بإدارة المسالخ في هذه الحملة.// انتهى //

11:53ت م

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