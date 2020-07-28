السعودية اليوم / روسيا تسجل 5395 إصابة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 5395 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية في روسيا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 823.515 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13.504 حالات وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 612.217 حالة .

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11:10ت م

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موسكو 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 5395 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 150 حالة وفاة .وأفادت السلطات الصحية في روسيا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 823.515 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13.504 حالات وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 612.217 حالة .// انتهى //11:10ت م0041

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