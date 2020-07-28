السعودية اليوم / السودان تسجل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 72 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة السودانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 11.496 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 725 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 6.001 حالة.

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11:04ت م

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الخرطوم 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسسجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 72 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 5 حالات وفاة .وأفادت وزارة الصحة السودانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 11.496 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 725 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 6.001 حالة.// انتهى //11:04ت م0040

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