السعودية اليوم / انتعاش في أسواق الماشية بالباحة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك



الباحة 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس

شهدت أسواق بيع الأضاحي والأغنام في منطقة الباحة حالة من الانتعاش في عمليات البيع والشراء، قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك، فيما تفاوت أسعار البيع حسب المعروض .

وتعد الأسواق الشعبية الأسبوعية التي تشتهر بها المنطقة مثل سوق الخميس بالباحة والسبت ببلجرشي والثلاثاء في المخواة وبني عدوان بالقرى والأربعاء بالعقيق والقرى من أهم الأسواق والمواقع التي تعرض فيها الماشية بأنواعها الضان والماعز والجمال والبقر، إلى جانب الباعة المتجولون على الطرقات الرئيسية بالمنطقة، حيث توافد عشرات الباعة وتجار الماشية والأغنام من مختلف المحافظات لبيع مختلف أنواع الماشية.

وتفاوتت أسعار الأضاحي من 1350 إلى 1700 ريال للضان والماعز، فيما تراوحت أسعار الجمال والبقر من 3000 إلى 5000 ريال، في حين توقع التجار زيارة في معدلات الإقبال والبيع مع نهاية الأسبوع الجاري بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

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10:51ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.