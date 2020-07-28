السعودية اليوم / اختتام الدراسة الكشفية العربية الرقمية للشارة الخشبية



القاهرة 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس

اختتمت المنظمة الكشفية العربية – الإقليم الكشفي العربي- أمس، فعاليات الدراسة الكشفية العربية الرقمية للشارة الخشبية ( الجلسات النظرية ) التي نظمتها خلال الفترة 15 – 27 يوليو 2020 بمشاركة 63 دارساً ودارسة يمثلون 18 جمعية كشفية عربية .

وقد أُقيم حفل افتراضي بالمناسبة أُلقيت فيه العديد من الكلمات بدأها نائب المدير الإقليمي ومدير الطرق التربوية رفعت السباعي الذي أوضح أن الدراسة تضمنت 15 جلسة نظرية بواقع 28 ساعة تدريبية ، قدمها عدد من القيادات الكشفية المؤهلة ، كما تم تنفيذ 310 مشروعات شخصية ، ألقى بعده قائد الدراسة ياسر البلوشي كلمة أشاد فيها بدور المدربين والتزام المشاركين في الدراسة ، ثم ألقى الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي كلمة ، أكد فيها على ان هذه الدراسة تعبر عن اسلوب عمل جديد و تعاون بين كافة الأطراف للوصول للشكل الأمثل لمحتوى الدراسة.

وأشار إلى النهج الجديد الذي تنتهجه المنظمة في تقديم الدعم المباشر و تعزيز دور الجمعيات الكشفية العربية من خلال فريق العمل بالمنظمة و المتطوعين من أعضاء اللجان والمستشارين والقيادات الكشفية العربية.

بعدها ألقى رئيس اللجنة الكشفية العربية الفرعية لتنمية القيادات رمضان كريم كلمة أشاد فيها بالتميز والإعداد الذي بًذل لإنجاح تلك الدراسة ، وأعد رئيس اللجنة الكشفية العربية الدكتور عبدالله الطريجي في كلمته بالمناسبة تلك الدراسة بأنها كانت فرصة حقيقية لإظهار ما يمكن للكشفية القيام به، وأشار إلى أن العمل الجماعي والجاد يظهر بقوة من خلال المبادرات والمشروعات التي تقوم بها الكشفية وقد تمثل ذلك في تلك الدراسة التي كانت فرصة عظيمة لاتخاذ خطوات جديدة في تكوين وتدريب القيادات الكشفية العربية باستخدام الوسائل التقنية المتاحة.

بدوره أكد الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية أحمد الهنداوي في كلمته بالمناسبة على أهمية توصيل المعلومات التي تم الاستفادة منها خلال الدراسة لجميع الكشافين كما أشاد بدور الإقليم الكشفي العربي والعاملين به في دعم الجمعيات وأشار

إلى أنه أصبح من الممكن لجميع الأقاليم الكشفية العالمية الاستفادة من تجربة تلك الدراسة والبدء في تنفيذها اعتمادا على توصيات ونتائج الدراسة العربية.

// انتهى //

10:40ت م

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