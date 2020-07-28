السعودية اليوم / الأرصاد : رياح نشطة وسحب رعدية في منطقة تبوك



تبوك 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن تكوّن سحب رعدية ، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

وبينت الأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم, وتشمل تبوك ومحافظة تيماء .

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10:39ت م

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