السعودية اليوم / أوكرانيا تسجل 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كييف 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس

سجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 919 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 66.575 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1629 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 36.744 حالة .

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10:32ت م

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كييف 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسسجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 919 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 13 حالة وفاة .وأفاد مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 66.575 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1629 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 36.744 حالة .// انتهى //10:32ت م0033

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