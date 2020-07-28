شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير محمد بن سلمان يؤكد حرص المملكة على أمن واستقرار العراق والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 يوليه 2020 أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي حرص المملكة على أمن العراق واستقراره وعلى تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين.

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