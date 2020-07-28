انفجار في إقليم كرمان شاه غربي إيران المزيد

الخليج 365الثلاثاء 2020/7/28 12:05 م بتوقيت أبوظبي
أفادت تقارير إعلامية، صباح اليوم الثلاثاء، بوقوع حريق كبير في إقليم كرمان شاه، غربي إيران.
ووفق وسائل إعلام إيرانية، فإن الحريق ناجم عن انفجار ست شاحنات وقود في موقف للسيارات ببلدة دولت أباد في إقليم كرمان شاه.
في هذه الأثناء يحاول رجال الإطفاء مع 23 مركبة، إخماد الحريق الضخم.
وحتى الساعة لا توجد أنباء عن وقوع إصابات من عدمها.
ومنذ نهاية يونيو/حزيران الماضي، شهدت إيران حرائق وانفجارات في مواقع نووية وصناعية وعسكرية، إلى جانب محطات كهرباء ومصافي نفط.
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