دياب: إسرائيل اعتدت على سيادة لبنان مجددا وخرقت قرار مجلس الأمن عبر تصعيد عسكري خطير المزيد

خرج رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب عن صمته إزاء الأحداث التي شهدتها المنطقة الحدودية الجنوبية مع إسرائيل أمس، والتي اعتبرها "اعتداء" على سيادة بلاده وخرقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الأعلى للدفاع التي انعقدت غداة إعلان الجيش الإسرائيلي أنه خاض "قتالا" على الحدود الشمالية مع لبنان، محبطا محاولة تسلل "خلية إرهابية" في إشارة إلى "حزب الله" الذي نفى ذلك.

وقال دياب إن "إسرائيل اعتدت على سيادة لبنان مجددا وخرقت القرار 1701 بالأمس عبر تصعيد عسكري خطير".

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وأضاف أن "إسرائيل تسعى لتعديل مهام اليونيفيل وقواعد الاشتباك معنا، لذا أدعو للحذر بالأيام المقبلة خوفا من انزلاق الأمور للأسوأ".

وترأس الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في القصر الجمهوري، اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي يبحث في موضوع التعبئة العامة لمواجهة وباء كورونا والمستجدات الأمنية.

حضر الاجتماع إلى جانب دياب، نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء الخارجية والمغتربين والمالية والداخلية والاقتصاد والتجارة والصحة العامة والأشغال العامة والنقل والعدل.

اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي تبقى قراراته سرية، سبقه اجتماع بين عون ودياب بحثا خلاله الأوضاع العامة والمستجدات لا سيما الجنوبية منها.